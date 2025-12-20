L’Osimana a Montegranaro per provare a spiccare il volo

Un occhio al mercato, un altro al campo. L’ Osimana - che potrebbe ingaggiare l’attaccante Persiani e il centrocampista Domizi - oggi anticipa a Montegranaro per la prima di ritorno di Eccellenza, ultima partita del 2025. I giallorossi scendono forti del terzo posto in classifica "che a inizio anno era per noi quasi un sogno" le parole del direttore sportivo dei giallorossi, Mauro Chiodini. E invece dopo la vittoria di domenica a Fabriano è realtà. Ma adesso bisognerà continuare su questa strada. Sin da oggi contro un Montegranaro reduce dal cambio di allenatore: Gabriele Baldassarri ha preso il posto di Eddy Mengo che si è dimesso dopo il ko casalingo contro il Chiesanuova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

