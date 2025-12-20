L'orsetta Nina torna libera in Abruzzo per affrontare il letargo | Ora inizia la parte più delicata
L'orsetta marsicana Nina è stata liberata nei boschi d’Abruzzo: ora affronterà il primo letargo della sua vita in natura. Era rimasta orfana a maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
