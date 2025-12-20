Loro due Chi vince Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni parla a poco dalla finale

Dopo tre mesi di diretta, polemiche, lacrime e applausi, la nuova edizione di Ballando con le Stelle è arrivata al suo ultimo atto. Stasera, su Rai Uno, andrà in onda la finale e una tra le otto coppie rimaste in gara alzerà finalmente la coppa, chiudendo un percorso lungo e spesso imprevedibile. La tredicesima puntata promette di essere carica di tensione fin dai primi minuti, perché si aprirà con uno spareggio rimasto in sospeso e che deciderà chi potrà giocarsi fino in fondo la vittoria. A contendersi l’ultimo posto disponibile per la finale sono tre coppie molto diverse tra loro per stile, percorso e consenso del pubblico: Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

