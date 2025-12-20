Loreto, 20 dicembre 2025 – Al Bastione Sangallo di Loreto arriva un’esperienza immersiva, ideata per il Giubileo 2025 tra fede, arte e comunicazione contemporanea. Taglio del nastro ieri pomeriggio per “Avvenga di me quello che hai detto. Un viaggio visivo e sonoro nel mistero dell'Annunciazione”. L’evento, pensato a conclusione dell’anno giubilare, propone un percorso multimediale dedicato all’Annunciazione, l’avvenimento fondante della storia cristiana, esplorato attraverso i capolavori della storia dell’arte. Il percorso si potrà vedere da oggi al 15 marzo 2026, con proiezioni ogni 30 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, a fine Giubileo inaugura una mostra innovativa

Leggi anche: Giubileo degli artigiani pensionati alla basilica di Loreto

Leggi anche: Celebrato a Loreto il Giubileo degli artigiani pensionati di Confartigianato cesenate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Loreto, a fine Giubileo inaugura una mostra innovativa - Al Bastione Sangallo di Loreto un evento immersivo invita a rileggere l’Annunciazione con occhi nuovi, attraverso alcune delle più straordinarie opere dell’arte. ilrestodelcarlino.it