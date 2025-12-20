Gli estremisti di sinistra sono riusciti a dimostrare ancora una volta la loro pochezza, stavolta nei confronti di un nostro connazionale. Stiamo parlando di Lorenzo Caccialupi, il ragazzo italiano e content creator di orientamento conservatore che è riuscito a parlare con Charlie Kirk qualche tempo prima dell’omicidio. La scorsa notte, mentre si trovava a New York con degli amici, è rimasto vittima di un incidente. Sta bene e ha ricevuto il grande supporto delle migliaia di persone che lo seguono sui social, ma non sono mancati anche gli haters: qualche estremista rosso violento è riuscito persino ad augurargli il peggio, sia in pubblico sia nei messaggi privati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lorenzo Caccialupi, il testimonial italiano di Kirk fa un incidente a New York e gli antifa gli augurano la morte (video)

