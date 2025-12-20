L' orchestra I musici del Sirena omaggia i compositori Cicognini Montanaro Zambrini e Cavuti in un concerto speciale
Domenica 21 dicembre alle ore 18, presso l’auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si svolgerà il concerto dell’orchestra I Musici del Sirena, diretta dal Maestro Ernani Catena. L’evento propone un programma di brani dedicati alle musiche per il cinema, con orchestrazioni originali e interpretazioni curate. L'orchestra omaggia i compositori Cicognini, Montanaro, Zambrini e Cavuti in un concerto speciale.
Domenica 21 dicembre, alle ore 18, all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si terrà il concerto dell’orchestra I Musici del Sirena, diretta dal Maestro Ernani Catena, che firma anche l’orchestrazione dei brani in programma, interamente dedicati alle musiche per il cinema e in special modo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
