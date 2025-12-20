Lombardia bilancio 2026 | 14,3 milioni per Lecco via libera a funivia Artavaggio polo Politecnico e nuovo centro emergenze Galbiate
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, venerdì 19, il bilancio di previsione 2026-2028, una manovra complessiva da circa 34 miliardi di euro di cui 24 destinati alla sanità. Per il territorio lecchese arrivano 14,3 milioni di euro attraverso sei emendamenti presentati dai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Gruppo PD Lombardia. . L’ennesima occasione persa. Nient’altro. Questo è il bilancio regionale della destra. Ancora una volta la giunta Fontana spreca un’opportunità enorme: continua a buttare i soldi delle lombarde e dei lombardi in propaganda, comunica - facebook.com facebook
