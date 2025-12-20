L’omaggio dei bagnini australiani per le vittime di Bondi Beach | decine di soccorritori schierati lungo la riva – Video

Decine di bagnini australiani si sono schierati lungo la spiaggia di Bondi Beach a Sydney rimanendo in silenzio per onorare le vittime dell’attentato, le 15 persone uccise da uomini armati che hanno aperto il fuoco sulla folla durante una festa ebraica in riva al mare. Decine di soccorritori si sono schierati lungo la riva lungo tutta la spiaggia, sei giorni dopo che i due presunti aggressori hanno compiuto una delle sparatorie di massa più mortali nella storia dell’Australia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

