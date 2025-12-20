Logoramento dello schieramento avversario | Rossetto chiama a raccolta gli antagonisti Paura a Torino

Giorgio Rossetto, figura storica del centro sociale Askatasuna recentemente sgomberato, ha rivolto un appello agli antagonisti in vista della manifestazione “L'Aska non si tocca”. Con un discorso che invita alla coesione, ha sottolineato l'importanza di mantenere compatto lo schieramento avversario. La situazione a Torino resta sotto osservazione, mentre si intensificano le tensioni in città.

"Logoramento dello schieramento avversario": Giorgio Rossetto, storico leader del centro sociale appena sgomberato Askatasuna, arringa gli antagonisti in vista della manifestazione "L'Aska non si tocca". Lo fa incitando i suoi contro "lo schieramento avversario", quello cioè delle forze dell'ordine che dovranno vigilare sul raduno dell'estrema sinistra. Rossetto non usa troppi giri di parole in un suo intervento a Radio Onda d'Urto, chiamando a raccolta gli antagonisti che stanno confluendo a Torino e chiamando in causa direttamente la questura: "Spero che la risposta allo sgombero sia adeguata.

SGOMBERO ASKATASUNA. GIORGIO ROSSETTO: “RISPONDERE LOGORANDO L’AVVERSARIO COME IN VAL SUSA” - "E' importantissimo difendere l'Askasatuna ma non è il centro di tutto, oramai c'è un'articolazione anche nelle università, nelle scuole, nei territori e nel sociale, che spinge ai livelli di mobilita ... radiondadurto.org

