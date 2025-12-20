Lodi saluta il vicequestore Angelo Sais | 41 anni a servizio della polizia di Stato
Lodi, 20 dicembre 2025 – Quarantun’anni di servizio, migliaia di indagini, incarichi delicati e una carriera costruita sul campo tra strada, uffici investigativi e responsabilità di vertice. La Questura di Lodi ha salutato ieri il vicequestore Angelo Sais, che lascia la polizia di Stato al termine di un lungo percorso professionale iniziato nel 1985 e concluso alla guida della Divisione Polizia amministrativa e di Sicurezza. La cerimonia di saluto si è svolta alla presenza del questore Pio Russo e dei collegh i con cui Sais ha condiviso anni di lavoro. Un saluto sobrio ma carico di significato per un funzionario che ha attraversato quattro decenni di storia della sicurezza pubblica, adattandosi ai cambiamenti e affrontando scenari sempre più complessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
