Lo storico broker assicurativo marittimo Lockton P.L Ferrari, specializzato in polizze P&I (contratti che coprono la responsabilità civile degli armatori e operatori marittimi per una vasta gamma di rischi) e attivo da oltre 60 anni, annuncia una significativa espansione del proprio raggio d’azione. Dopo l’apertura di una nuova sede a Milano e l’ingresso nel settore Surety (gestione garanzie), il broker genovese si diversifica strategicamente nei comparti Natural resources, Oil & Gas e Construction & Real estate. L’obiettivo dell’ad Filippo Fabbri è affiancare nuovi clienti in ambiti complessi con soluzioni assicurative e di risk management all’avanguardia, sfruttando l’esperienza consulenziale e la forza del Gruppo Lockton, che nell’esercizio 2025 ha superato i 4 miliardi di dollari di fatturato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lockton P.L Ferrari apre ai settori energia e transizione digitale

Leggi anche: ’Lockton P.L.Ferrari’ apre la nuova sede. Un team di specialisti

Leggi anche: Salvatore Paternò. Chief Operating Officer di Lockton P.L. Ferrari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cresce il Broker Lockton P.L. Ferrari ed entra nei settori Energy e Construction & Real Estate; Lockton P.L Ferrari apre ai settori energia e transizione digitale; LOCKTON P.L. FERRARI ENTRA NEL SETTORE SURETY CON UNA NUOVA BUSINESS UNIT A MILANO.

Lockton PL Ferrari apre ai settori energia e transizione digitale - L Ferrari, specializzato in polizze P&I (contratti che coprono la responsabilità civile degli ... msn.com