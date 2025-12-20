Lockton PL Ferrari apre ai settori energia e transizione digitale
Lo storico broker assicurativo marittimo Lockton P.L Ferrari, specializzato in polizze P&I (contratti che coprono la responsabilità civile degli armatori e operatori marittimi per una vasta gamma di rischi) e attivo da oltre 60 anni, annuncia una significativa espansione del proprio raggio d’azione. Dopo l’apertura di una nuova sede a Milano e l’ingresso nel settore Surety (gestione garanzie), il broker genovese si diversifica strategicamente nei comparti Natural resources, Oil & Gas e Construction & Real estate. L’obiettivo dell’ad Filippo Fabbri è affiancare nuovi clienti in ambiti complessi con soluzioni assicurative e di risk management all’avanguardia, sfruttando l’esperienza consulenziale e la forza del Gruppo Lockton, che nell’esercizio 2025 ha superato i 4 miliardi di dollari di fatturato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
