Su Ratzinger si sono accumulati equivoci che i suoi testi e i suoi atti teologici e pastorali spazzano via. Un papa debole, si è detto, invece il suo è sempre stato un progetto erculeo, come si capiva bene già dal celebre “Rapporto sulla fede” nell’epoca del suo cardinalato a fianco del predecessore, e il ciclo giovanpaolino e benedettino, perché i due papi furono per molti versi una cosa sola, è tra i più lunghi possenti e consequenziali della storia della chiesa. Tutore della Tradizione e nemico della cultura moderna, è stato detto, e invece protesse il lascito dell’aggiornamento conciliare nell’unico modo possibile, distinguendo e mettendo in comunione tra preti e filosofi e popolo di Dio il possibile, scartando l’irrealistico, il caduco, lo sghembo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’occidente, la tradizione, il moderno. La lezione di Ratzinger

Leggi anche: “L’assoluta degenerazione dell’Occidente moderno”

Leggi anche: Come indossare una camicia di flanella, il must-have dell’uomo moderno tra stile e tradizione.

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L'occidente, la tradizione, il moderno. La lezione di Ratzinger - Pubblichiamo la prefazione di Giuliano Ferrara al libretto “L’occidente vincerà” da oggi in edicola col Foglio ... ilfoglio.it