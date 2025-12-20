Le sue giovanissime vittime concordano su un punto: non parlava bene italiano. Ma questo non gli ha certo impedito di imparare a memoria il concetto di «equo scambio», di cui parlava spesso scandendo bene le parole e proponendo denaro in cambio di sesso. Non prima però di essersi calato i pantaloni per mettere in mostra una ben poco virile condizione e invitare l'altra parte a darsi da fare al grido di «fai qualcosa!». Così, dopo averle «scelte» a suo piacimento, fermo sulla banchina del metrò, tra le ragazzine scese dai treni, seguiva le minorenni fino a casa a bordo del suo monopattino elettrico nero e, prima che aprissero il portone d'ingresso, le assaliva mentre offriva loro dei soldi pur di poterne approfittare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo straniero in metrò e le due ragazzine seguite e stuprate: "Sei bella, ti voglio"

