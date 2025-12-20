Lo spettro della discarica di car-fluff spaventa ancora Sorgà
Il progetto della discarica di car-fluff a Sorgà non è ancora tramontato. Nonostante le sentenze e le resistenze del territorio, la ditta proponente (Rmi) lavora a una nuova versione dell'impianto per il deposito di 950mila metri cubi di residui da rottamazione automobilistica. Un lavoro. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Lo spettro della discarica di car-fluff spaventa ancora Sorgà.
