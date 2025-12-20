Lo sgombero di Askatasuna a Torino la città è blindata | il corteo è pronto a muoversi Tajani | Non ci faremo intimidire | Live

Manifestazione Askatasuna a Torino, città blindata e corteo pronto a muoversi - La manifestazione pro Askatasuna a Torino è stata indetta a livello cittadino, ma è previsto l’arrivo di attivisti provenienti da Genova, Bologna, Milano, dalla Lombardia e dal Nord- torino.corriere.it

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

Riguardo allo sgombero del centro sociale torinese Askatasuna, giovedì mattina… - facebook.com facebook

L’effetto dello sgombero di Askatasuna arriva anche a Roma Ucraina, sostegno senza gli asset russi Trevi, una moneta per Gualtieri. Per visitarla due euro Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola #20dicembre #BuongiornoATutti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.