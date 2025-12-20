Lo scoop di Carmen Di Pietro | Sono stata due anni con Sylvester Stallone
Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni sono entrati battibeccando e ridendo nello studio di Verissimo, dove a Silvia Toffanin hanno raccontato il loro rapporto e le giornate passate insieme. «Io amo mio figlio Alessandro, è la mia gioia». Lei non solo ha compiuto 60 anni, ma ha festeggiato anche altri due grandi traguardi. «Mia madre ha compiuto 80 anni – spiega la showgirl – e ho visto mio figlio prendere la laurea magistrale in marketing. Ora mi sto preparando per andare a trovare mia figlia in Texas, spero di tornare con un texano». Dopo la battuta, Carmen Di Pietro racconta poi un mezzo scoop, di aver avuto una storia con Sylvester Stallone: «Ci sono stata per quasi due anni, parlavo con lui attraverso il vocabolario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
