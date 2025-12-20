Lo sciopero delle bambine | Le piscinine di Milano furono le prime ad ottenere 10 ore di lavoro
Le ‘piscinine’ sono “le prime persone della storia italiana a vincere le 10 ore lavorative. La più grande ha 13 anni”. Rita Pelusio, insieme a Rossana Mola, le due attrici che stanno portando nei teatri della Lombardia e d’Italia la storia de Lo sciopero delle bambine, ha raccontato così, giovedì 18 dicembre al Teatro alle Vigne di Lodi, nel primo matineé per le scuole dopo il debutto nazionale del 9 dicembre al teatro della Cooperativa di Milano, ciò che le ha spinte a rappresentare questo evento storico, rimasto nascosto nelle pieghe della storia, ma che è stato rivoluzionario. Chi erano le ‘piscinine’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lo sciopero delle bambine: “Le piscinine di Milano furono le prime ad ottenere 10 ore di lavoro” - Nel 1902, apprendiste sarte tra i 6 e i 14 anni, costrette a portare senza sosta pacchi pesanti con abiti e stoffe, scesero per le strade reclamando i propri diritti. ilgiorno.it
Lo sciopero delle bambine: la rivoluzione del 1902 delle “piscinine” di Milano approda a teatro - sarte, tra i 6 e i 14 anni, che, senza una guida adulta, scesero per le strade per chiedere migliori salari e condizioni di lavoro. quotidiano.net
Lo sciopero delle bambine raccontato da Rita Pelusio - Nel 1902 le 'piscinine' di Milano, apprendiste sartine tra i 6 e i 14 anni, manifestarono in 500 per i loro diritti di lavoratrici e vinsero Nel 1902 le 'piscinine' di Milano, apprendiste sartine tra ... ilgiorno.it
Lo Sciopero delle Bambine, il nostro nuovo lavoro con Rita Pelusio e Rossana Mola, questa settimana a Castion e Borgo Valsugana. Milano, giugno 1902. Un corteo di bambine, tra i 6 e i 13 anni, attraversa il centro della città: lavorano sfruttate e sottopagat - facebook.com facebook
