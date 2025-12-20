Lo sciopero delle bambine | Le piscinine di Milano furono le prime ad ottenere 10 ore di lavoro

Le ‘piscinine’ sono “le prime persone della storia italiana a vincere le 10 ore lavorative. La più grande ha 13 anni”. Rita Pelusio, insieme a Rossana Mola, le due attrici che stanno portando nei teatri della Lombardia e d’Italia la storia de Lo sciopero delle bambine, ha raccontato così, giovedì 18 dicembre al Teatro alle Vigne di Lodi, nel primo matineé per le scuole dopo il debutto nazionale del 9 dicembre al teatro della Cooperativa di Milano, ciò che le ha spinte a rappresentare questo evento storico, rimasto nascosto nelle pieghe della storia, ma che è stato rivoluzionario. Chi erano le ‘piscinine’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

