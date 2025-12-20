lo sci club 2 pini conquista le dolomiti

Correva l’anno 1981 e a Sassuolo un gruppo di amici dava vita allo Sci Club 2 Pini. Il sodalizio nasceva, si disse allora, "per rispondere al desiderio sempre più forte di molte persone di poter praticare uno sport la cui pratica andava diffondendosi.". E se questa è storia, la cronaca racconta invece come lo Sci Club 2 Pini sia tuttora una delle realtà maggiormente consolidata sul territorio, anche grazie ad un’evoluzione con cui ha saputo intercettare le esigenze degli sciatori di casa nostra. Dal 1994, da pochi, ma appassionati sciatori, è infatti nato un progetto dal nome ’Contest’ dedicato in un primo momento ai bambini ed ai ragazzi, poi aperto alle famiglie, arrivato oggi alla 31ma edizione raggiungendo numeri incredibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

