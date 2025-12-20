Lo Russo riapre ad Askatasuna | Crediamo ancora nel patto
«Crediamo ancora nel percorso del patto per Askatasuna». A metà pomeriggio, dopo aver incontrato alcuni dei garanti dell’accordo con il centro sociale, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, condannando . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
L’assessore Rosatelli: «A Torino un modello alternativo al governo».
Lo Russo, crediamo ancora oggi nel percorso del patto per Askatasuna - "Mentre i procedimenti giudiziari faranno sempre e comunque il loro corso, la tutela di ... msn.com
Lo Russo attacca Meloni e rilancia sul futuro di Askatasuna: "Spazio sociale e pubblico". - I commercianti di Vanchiglia fanno sentire la loro voce dopo la militarizzazione del quartiere: "Siamo aperti" ... torinoggi.it
Il sindaco Lo Russo: "Torino dissente dalle scelte di questo governo" - "Penso fosse nostro dovere provare a risolvere una questione rimasta ferma per 29 anni" ha detto in un lungo video messag ... rainews.it
Dopo cinque anni riapre la sede della polizia locale al Sud di Torino, 40 agenti in strada ma Lo Russo chiama in causa il Governo. - facebook.com facebook
Torino, a Mirafiori Sud riapre il presidio della polizia locale. Lo Russo, la Città fa la sua parte per la sicurezza lo faccia anche il Governo #ANSA x.com
