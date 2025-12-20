Lo Russo riapre ad Askatasuna | Crediamo ancora nel patto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Crediamo ancora nel percorso del patto per Askatasuna». A metà pomeriggio, dopo aver incontrato alcuni dei garanti dell’accordo con il centro sociale, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, condannando . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

L’assessore Rosatelli: «A Torino un modello alternativo al governo».

