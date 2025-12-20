Per lo Jolo, sta per chiudersi quello che in ogni caso è stato un anno straordinario, tra il salto in Promozione dopo la vittoria dei playoff di Prima Categoria ed un girone d’andata da record nel campionato in corso. Prima di ricaricare le batterie e staccare la spina per qualche giorno, gli uomini di mister Luigi Ambrosio sono chiamati però all’ultimo sforzo, per chiudere il 2025 al meglio: la quindicesima giornata di Promozione, l’ultima d’andata, prenderà il via alle 14,30 e vedrà il sodalizio pratese fare visita al Montelupo. In quello che sarà indubbiamente il "match di cartello" del prossimo turno, diretto dall’arbitro Niccolò Venuti della sezione del Valdarno (con Giulio Bello della sezione di Empoli e Omar Abdulkadir Mohamed della sezione di Empoli come assistenti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Jolo a Montelupo: in palio tre punti d’oro

