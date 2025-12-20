Livorno-Pontedera rimonta e sorpasso granata ma poi arriva il pareggio amaranto

Il match tra Livorno e Pontedera si conclude con un pareggio 2-2, segnando la fine del girone di andata e del 2025. La squadra granata ha rimontato e superato gli avversari, ma gli amaranto hanno poi pareggiato nel finale. Questo risultato rappresenta il secondo risultato utile consecutivo per entrambe le squadre, dopo il precedente 1-1 con la Sambenedettese.

Livorno, 20 dicembre 2025 – Il Pontedera chiude il girone di andata e il 2025 con un 2-2 a Livorno che consente di cogliere il secondo risultato utile di fila dopo l'1-1 con la Sambenedettese. I granata chiudono in svantaggio un opaco primo tempo per un destro di Di Carmine nell'angolo alto, ma il piglio più aggressivo messo nella ripresa consente alla squadra di Banchieri di ribaltare il derby prima con un tocco di Nabian e poi con un tap-in di Faggi. Dopo appena 5' però il pallonetto di Di Carmine ha fissato il pari lasciando i granata in zona play out. Il campionato del Pontedera ripartirà il 3 gennaio con la sfida casalinga alla Torres ultima in classifica.

DIRETTA/ Livorno Pontedera (risultato finale 2-2), pari e tante emozioni (Serie C, 20 dicembre 2025) - Diretta Livorno Pontedera streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Picchi per il diciannovesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone B). ilsussidiario.net

