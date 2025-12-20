Livorno-Pontedera 2-2 | rimonta e sorpasso granata ma poi arriva il pareggio amaranto

Il match tra Livorno e Pontedera si è concluso con un risultato di 2-2, offrendo entrambe le squadre un punto a testa. Dopo una prima parte di gara equilibrata, i granata sono riusciti a rimontare e a superare gli avversari, ma nel finale gli amaranto hanno trovato il pareggio. Con questo risultato, il Pontedera chiude il girone di andata e il 2025 con il secondo risultato utile consecutivo.

Livorno, 20 dicembre 2025 – Il Pontedera chiude il girone di andata e il 2025 con un 2-2 a Livorno che consente di cogliere il secondo risultato utile di fila dopo l'1-1 con la Sambenedettese. I granata chiudono in svantaggio un opaco primo tempo per un destro di Di Carmine nell'angolo alto, ma il piglio più aggressivo messo nella ripresa consente alla squadra di Banchieri di ribaltare il derby prima con un tocco di Nabian e poi con un tap-in di Faggi. Dopo appena 5' però il pallonetto di Di Carmine ha fissato il pari lasciando i granata in zona play out. Il campionato del Pontedera ripartirà il 3 gennaio con la sfida casalinga alla Torres ultima in classifica.

L'attaccante del Livorno Samuel Di Carmine - 2 il risultato finale, con gli amaranto che devono ringraziare Di Carmine (autore di una doppietta) per ... livornotoday.it

DIRETTA/ Livorno Pontedera (risultato finale 2-2), pari e tante emozioni (Serie C, 20 dicembre 2025) - Diretta Livorno Pontedera streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Picchi per il diciannovesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone B). ilsussidiario.net

