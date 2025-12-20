Livorno celebra Lindsay Kemp | al teatro Goldoni una targa in memoria del celebre artista

Livorno rende omaggio a Lindsay Kemp, artista di rilievo internazionale. Lunedì 22 dicembre alle ore 17, al teatro Goldoni, verrà scoperta una targa in sua memoria, riconoscendo il suo contributo alle produzioni liriche svolte nel teatro.

Il teatro Goldoni di Livorno è pronto a celebrare il maestro inglese Lindsay Kemp. Lunedì 22 dicembre alle 17 sarà infatti scoperta una targa dedicata al grande artista che proprio al Goldoni reali tante produzioni liriche. Per l'occasione saranno presenti: il sindaco Luca Salvetti, l'assessora.

Al Teatro Goldoni una targa per Lindsay Kemp, omaggio a un maestro che scelse Livorno come casa - Il Teatro Goldoni di Livorno rende omaggio a Lindsay Kemp, uno dei grandi maestri del teatro e della danza del Novecento, con lo svelamento di una targa commemorativa dedicata all'artista inglese.

