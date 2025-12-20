C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo tra Aluron CMC Warta Zawiercie e il l’Osaka Bluteon. La prima semifinale del Mondiale per Club di volley maschile 2025 mette di fronte due realtà di primo piano del panorama internazionale: Aluron CMC Warta Zawiercie, vice-campione d’Europa, e l’ Osaka Bluteon, campione d’Asia. L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre alle ore 19.00 a Belém, in Brasile, e mette in palio un posto nella finalissima iridata. Il percorso dello Zawiercie nella fase a gironi è stato solido e coerente con il proprio status. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: polacchi favoriti, ma occhio ai giapponesi

Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: si fa sul serio contro i giapponesi

Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon 0-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: i giapponesi si aggiudicano un primo set combattuto, 23-25

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Su che canale vedere in tv Zawiercie-Osaka e Perugia-Volei Renata, Mondiale per club 2025: orari semifinali e streaming; Dove vedere Perugia-Osaka Bluteon in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming; Mondiale per club volley 2025: le classifiche finali dei gironi. Le eliminate e gli accoppiamenti delle semifinali; Perugia scopre l’avversaria nella semifinale del Mondiale per Club: sfida a un’icona assoluta del Brasile.

LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-2, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri vincono la maratona con i coriacei giapponesi - OSAKA BLUTEON LE COMBINAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DI PERUGIA 20. oasport.it