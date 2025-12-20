LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon 0-2 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | i giapponesi vincono un tirato secondo set 23-25

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-VOLEI RENATA DI VOLLEY DALLE 22.30 23-25 E’ fuori di pochissimo la battuta di Tavares e Osaka si porta avanti 2-0. Qualche errore in più per i giapponesi e tanti in meno per i polacchi ma non è bastato! 23-24 Parallela senza muro di Kwolek da zona 4 22-24 Errore al servizio Zawiercie 22-23 Errore al servizio Osaka 21-23 Mano out di Tomita da zona 4 ma che difesa di Nishida su Boladz 21-22 Aceeeeeeeeeeeeee Kaiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-21 Errore al servizio Zawiercie 21-20 Tavares di seconda intenzione 20-20 Ancora il diagonale di Lopez da zona 4 20-19 Errore al servizio Osaka 19-19 Lopez vincente da zona 4 tra mani del muro e rete 19-18 Aceeeeeeeee Bienieeeeeeek 18-18 Diagonale Russell da zona 4 17-17 errore al servizio Osaka 16-17 In rete Boladz da zona 2 16-16 Diagonale di Nishida da zona 2 col muro a uno 16-15 Errore al servizio Osaka 15-15 In rete Kwolek da zona 4, palla difficile che arrivava da dietro ma lui ha voluto forzare 15-14 Paralella di Boladz da seconda linea 14-14 Tomita vincente in precarie condizioni di equilibrio 14-13 Slash Tomita 14-12 Fallo di seconda linea Lopez 13-12 Errore al servizio Osaka 12-12 Errore al servizio Zawiercie 12-11 Diagonale vincente di Russell da zona 4 11-11 Errore al servizio Osaka 10-11 Errore al servizio Zawiercie 10-10 Mano out Boladz da zona 2 9-10 Mano out Lopez da zona 4 9-9 In rete la pipe di Kwolek 9-8 Diagonale Nishida da zona 2 9-7 Diagonale di Boladz da zona 2 8-7 Diagonale vincente di Kwolek da zona 4 7-7 La pipe di Lopez 7-6 Errore di Brizard 6-6 Errore al servizio Zawiercie 6-5 Pipe Russell 5-5 Primo tempo Peng 5-4 Boladz sulle mani del muro da seconda linea 4-4 Tocco vincente di Lopez da zona 4 4-3 Primo tempo Zniszcol 3-3 Primo tempo out Zniszcol 3-2 Mano out Nishida da zona 2 3-1 Mano out Kwolek in pipe 2-1 Pipe di Kwolek 1-1 Pallonetto di Nishida da zona 2 1-0 Boladz mano out da zona 2 17-25 Diagonale di Lopez che chiude da zona 4 il primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

