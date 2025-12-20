LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon 0-2 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | giapponesi avanti anche nel terzo set 8-14
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-VOLEI RENATA DI VOLLEY DALLE 22.30 8-14 Aceeeeeeeeeeeeee Evbade-Daaaaaaaaan 8-13 Errore al servizio Zawiercie 8-12 Parallela di Boladz da seconda linea 7-12 Murooooooooooooo Evbade-Daaaaaaaaaaan 7-11 Errore al servizio Zawiercie 7-10 Out Tomita da zona 4 6-10 Mano out Russell da zona 4 5-10 Out Russell da zona 4 5-9 Aceeeeeeeeeeeeeee Brizaaaaaaaaard 5-8 Errore al servizio Zawiercie 5-7 Primo tempo Bieniek 4-7 Nishidaaaaaaa! Senza muro da seconda linea 4-6 Primo tempo Peng 4-5 Errore al servizio Osaka 3-5 Slash di Brizard 3-4 Diagonale di Lopez da zona 4 3-3 Diagonale di Boladz da zona 2 2-3 Errore al servizio Zawiercie 2-2 Diagonale di Kwolek da zona 4 23-25 E’ fuori di pochissimo la battuta di Tavares e Osaka si porta avanti 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
