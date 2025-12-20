LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon 0-1 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | dominio giapponese nel primo set 17-25

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-VOLEI RENATA DI VOLLEY DALLE 22.30 4-4 Tocco vincente di Lopez da zona 4 4-3 Primo tempo Zniszcol 3-3 Primo tempo out Zniszcol 3-2 Mano out Nishida da zona 2 3-1 Mano out Kwolek in pipe 2-1 Pipe di Kwolek 1-1 Pallonetto di Nishida da zona 2 1-0 Boladz mano out da zona 2 17-25 Diagonale di Lopez che chiude da zona 4 il primo set. Tanti errori dei polacchi hanno aperto la strada per l’1-0 tutto sommato facile per i giapponesi 17-24 Errore al servizio Osaka 16-24 Pipe di Tomita 16-23 Errore al servizio Osaka 15-23 Errore al servizio Zawiercie 15-22 Vincente Kwolek sulle mani del muro da zona 4 14-21 Vincente Boladz da zona 2 13-21 Vincente Nishida da seconda linea in parallela 13-20 Errore al servizio Osaka 12-20 Primo tempo Peng 11-19 Errore al servizio Zawiercie 11-18 Errore al servizio Osaka 10-18 Aceeeeeeeeeee Tomitaaaaaaaaa 10-17 Errore al servizio Zawiercie 10-16 Tocco vincente di Kwolek da zona 4 9-16 Diagonale Nishida da zona 2 9-15 Errore al servizio Osaka 8-15 Out Boladz da seconda linea 8-14 Errore al servizio Zawiercie 8-13 Errore al servizio Osaka 7-13 Mano out Tomita da zona 4 7-12 Out Russell da zona 4 7-11 Out Boladz da seconda linea 7-10 Vincente Nishida da seconda linea 7-9 Errore al servizio Osaka 6-9 Vincente Tomita da zona 4 6-8 Aceeeeeeeeeeeeeee Lopeeeeeeeeeez 6-7 La pipe di Lopez 6-6 Diagonale Nishida da seconda linea 6-5 Aceeeeeeee Bieniek 5-5 Diagonale di Boladz da zona 2 4-5 La slash di Lopez 4-4 Brizard vincente di seconda intenzione 4-3 Errore al servizio Zawiercie 4-2 Muro di Russell 3-2 Out la pipe di Tomita 2-2 Mano out Boladz 1-2 Mano out Lopez da zona 4 1-1 Diagonale di Nishida da zona 2 1-0 Primo tempo Bieniek 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

