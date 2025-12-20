LIVE Snowboard PSL Davos 2025 in DIRETTA | sono cinque gli azzurri che strappano il pass ai quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Errore di Zamfirov che scivola! Bormolini va dunque ai quarti. 14:22 Fuori Pietsch! Che cade e lascia così il pass ai quarti a Messner. 14:21 Ai quarti anche Obmann. L’austriaco è solido e passa sul bulgaro Yankov per 0:24. 14:19 Anche March aggiunge il suo nome ai quarti! L’italiano si dimostra sicuro e commette solo qualche sbavatura. È di 0:25 il margine dal coreano Lee. 14:18 Auner passa ai quarti! Male il canadese Heldman che prende 1:88 di distacco. 14:17 Gaudet passa su Krashniak. Entrambi scivolano molto bene sulla neve. Il margine è infatti di solo 0:09. 🔗 Leggi su Oasport.it
