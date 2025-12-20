LIVE Snowboard PSL Davos 2025 in DIRETTA | prima gara stagionale in questa disciplina
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo slalom parallelo stagionale, in programma a Davos (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2025-2026: qualificazioni dalle ore 9.30, fasi finali dalle ore 14.00. Saranno 15 gli azzurri al via delle qualificazioni, dei quali 10 uomini, ovvero Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Tommy Rabanser, Fabian Lantschner e Marc Hofer, e 5 donne, ovvero Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Fava, Elisa Caffont e Sofia Valle. 🔗 Leggi su Oasport.it
