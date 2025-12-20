LIVE Snowboard PSL Davos 2025 in DIRETTA | italiani in lotta per le prime posizioni sia nel femminile che maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMIFINALI FEMMINILI 14:42 In semifinale dunque Caviezel, Auner, March e Messner. 14:40 Messner su Bormolini! Il classe ’94 esce a metà discesa, dove già aveva sbagliato e perso ritmo. Il nativo di Funes dunque si afferma nei primi 4. 14:38 Fantastico March! Soprattutto nell’intermedio dove ha preso molta velocità. Il posto in semifinale è suo con 0:11 di vantaggio sull’austriaco Obmann 14:37 L’austriaco Auner ottiene il pass per la semifinale grazie a una prestazione convincente. Può far poco il canadese Gaudet che ritarda di 0:59. 14:35 Caviezel in semifinale! Karner commette diversi errori e lo svizzero si prende il margine di 1:29. 🔗 Leggi su Oasport.it

