CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:07 A breve Messner si giocherà il primo posto contro l’austriaco Auner. BIG FINAL MASCHILE 15:06 Il classe ’86 agguanta il terzo posto! Cade lo svizzero e l’italiano si piazza dunque nel gradino più basso del podio. 15:05 Ancora Italia con Aaron March che a breve scenderà opposto allo svizzero Caviezel. SMALL FINAL MASCHILE 15:02 Elisa Caffont vince! È la prima vittoria della sua carriera. Il review conferma la vittoria dell’azzurra che si porta a casa il primo posto. 15:00 Finale al photofinish! Caffont e Maderova arrivano al traguardo insieme. C’è da rivedere chi delle due ha toccato prima il traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: Caffont si afferma nel femminile, prima vittoria! March è terzo. Messner si gioca il primo posto

