LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | Zuech in semifinale niente da fare per Deromedis!
Segui in tempo reale i momenti salienti dello Skicross a Innichen 2025. La competizione si sta disputando con atleti che si sfidano per le posizioni decisive, mentre i risultati si susseguono rapidamente. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla gara, con particolare attenzione alle performance di Zuech e Deromedis. Per ulteriori dettagli, clicca qui e continua a seguire la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 CHE MAIER! La tedesca domina e passa in finale da prima, seconda Smith! Niente da fare per le altre due svizzere Zippert e Lack che completano la small final. 13.00 Seconda semifinale con Maier che è l’unica tedesca pronta ad affrontre le svizzere Smith, Zippert e Lack. 12.58 Niente da fare per Ballet e Gantenbein che disputeranno la small final. Naeslund e Berger accedono alla finalissima per il primo posto. 12.56 Aspettando la semifinale di Zuech, godiamoci quelle femminili. La prima vede in partenza Naeslund, Berger, Gantenbein e Ballet. SEMIFINALI FEMMINILI 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Skicross in Innichen - Gantenbein auf dem Podest – Fiva im Pech - jährigen Schweizerin nun erstmals zu Platz 2 – zum Sieg aber (noch) nicht. srf.ch
Nur noch wenige Tage bis zum SkiCross Weltcup in Innichen! Die Prinoth Pistenfahrzeuge sind Tag und Nacht im Einsatz, um die Strecke bestens für spannende Rennen vorzubereiten. Mancano solo pochi giorni alla Coppa del Mondo di SkiCro - facebook.com facebook
