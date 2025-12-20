Segui in tempo reale i momenti salienti dello Skicross a Innichen 2025. La competizione si sta disputando con atleti che si sfidano per le posizioni decisive, mentre i risultati si susseguono rapidamente. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla gara, con particolare attenzione alle performance di Zuech e Deromedis. Per ulteriori dettagli, clicca qui e continua a seguire la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 CHE MAIER! La tedesca domina e passa in finale da prima, seconda Smith! Niente da fare per le altre due svizzere Zippert e Lack che completano la small final. 13.00 Seconda semifinale con Maier che è l’unica tedesca pronta ad affrontre le svizzere Smith, Zippert e Lack. 12.58 Niente da fare per Ballet e Gantenbein che disputeranno la small final. Naeslund e Berger accedono alla finalissima per il primo posto. 12.56 Aspettando la semifinale di Zuech, godiamoci quelle femminili. La prima vede in partenza Naeslund, Berger, Gantenbein e Ballet. SEMIFINALI FEMMINILI 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Zuech in semifinale, niente da fare per Deromedis!

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Zuech e Deromedis vogliono la semifinale, niente da fare per Galli

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis e Zuech ai quarti, Galli cerca la semifinale femminile

