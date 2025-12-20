LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | Zuech eliminato in semifinale al via le finali femminili!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Adesso si scia per le posizioni importanti. Quattro atlete, quatto nazioni diverse: la svedese Naeslund, la tedesca Maier, la svizzera Maier e la francese Berger gareggeranno per il podio! 13.15 Termina la small final! Quinta posizione finale per Zippert, sesta Lack, terza la francese Ballet Baz ed ottava l’altra svizzera Gantenbein. 13.14 Zippert guida la gara, con Lack seconda a 0.40 secondi di distanza. 13.13 Parte la gara con Zippert avanti a tutte! 13.11 Prima del gran finale della competizione femminile, c’è la small final che decreterà le sciatrici dal quinto all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Skicross in Innichen - Gantenbein auf dem Podest – Fiva im Pech - jährigen Schweizerin nun erstmals zu Platz 2 – zum Sieg aber (noch) nicht. srf.ch
