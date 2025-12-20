La gara di Skicross di Innichen 2025 prosegue con aggiornamenti in tempo reale. I concorrenti si sfidano con determinazione, cercando di conquistare un posto in semifinale. Zuech e Deromedis continuano a puntare alla qualificazione, mentre Galli non riesce a superare le qualificazioni. Restate sintonizzati per le ultime notizie sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 ZUECH IN SEMIFINALE! Duplessis domina la batteria, mentre l’azzurro ha saputo soffrire difendendosi dagli attacchi di un indemoniato Kappacher che non ce la fa. 12.46 Duplessis incrementa il vantaggio, mentre è battaglia tra Zuech e Kappacher. 12.45 Zuech parte secondo, dietro Duplessis che inizia a prendere spazio. 12.44 Seconda batteria con Zuech che parte da grande favorito. Insieme a lui ci saranno l’austriaco Kappacher e i francesi Tchiknavorian e Duplessis. 12.43 Ottimo vantaggio ottenuto per Howden, con Schmidt che lo segue e che chiude in seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Zuech e Deromedis vogliono la semifinale, niente da fare per Galli

