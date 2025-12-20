Segui la diretta di Skicross a Innichen 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione. Zuech tenta di raggiungere la finale, mentre Deromedis si è infortunato. Niente da fare per l’Italia nelle prime posizioni, sia nel settore maschile che femminile. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Niente da fare per l’Italia che quindi non lotterà per nessuna delle prime tre posizioni, sia nel maschile che nel femminile. Intanto, segnaliamo che Deromedis, nel tentativo di doppio sorpasso raccontato in precedenza, ha subito un infortunio, che non gli ha permesso di terminare la gara. 13.03 Parte la prima semifinale con Zuech che non ce la fa e arriva terzo! Doppietta del Canada con Howden che domina davanti al connazionale Schmidt. SEMIFINALE MASCHILE 13.01 CHE MAIER! La tedesca domina e passa in finale da prima, seconda Smith! Niente da fare per le altre due svizzere Zippert e Lack che completano la small final. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Zuech cerca la finale, infortunio per Deromedis

