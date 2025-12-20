LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | nuovo duello tra Deromedis e Howden

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di skicross, con un’altra tappa italiana che si rende protagonista della competizione. Ci troviamo a San Candido, anche nominata Innichen se volessimo seguire la lingua tedesca, molto diffusa per via della forte presenza austriaca nel comune italiano appena citato. La qualificazione per gli italiani, sia nella competizione maschile che in quella femminile, ci ha permesso di portare un’azzurra e ben cinque azzurri alla fase finale che per quanto riguarda gli uomini partirà con gli ottavi di finale mentre direttamente dai quarti per le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

