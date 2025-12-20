LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | nuovo duello tra Deromedis e Howden
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di skicross, con un’altra tappa italiana che si rende protagonista della competizione. Ci troviamo a San Candido, anche nominata Innichen se volessimo seguire la lingua tedesca, molto diffusa per via della forte presenza austriaca nel comune italiano appena citato. La qualificazione per gli italiani, sia nella competizione maschile che in quella femminile, ci ha permesso di portare un’azzurra e ben cinque azzurri alla fase finale che per quanto riguarda gli uomini partirà con gli ottavi di finale mentre direttamente dai quarti per le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it
Skicross in Innichen - Gantenbein auf dem Podest – Fiva im Pech - jährigen Schweizerin nun erstmals zu Platz 2 – zum Sieg aber (noch) nicht. srf.ch
Nur noch wenige Tage bis zum SkiCross Weltcup in Innichen! Die Prinoth Pistenfahrzeuge sind Tag und Nacht im Einsatz, um die Strecke bestens für spannende Rennen vorzubereiten. Mancano solo pochi giorni alla Coppa del Mondo di SkiCro - facebook.com facebook
