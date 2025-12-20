Segui in diretta gli ottavi maschili di Skicross a Innichen 2025. La competizione si fa emozionante con atleti che cercano di avanzare e migliorare le proprie prestazioni. Restate aggiornati per le ultime notizie e risultati in tempo reale. LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: iniziano gli ottavi maschili, Deromedis in cerca di riscatto! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Si ferma Regez che comm

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Si ferma Regez che commette un errore grossolano, intanto il vantaggio di Zuech è esagerato e termina da primo la sua batteria. Secondo Kappacher! 12.10 Ottima partenza di Zuech che esce forte dalla prima curva: l’azzurro ha già preso spazio! 12.08 Speriamo che i due francesi possano essere raggiunti dal nostro Zuech, protagonista della quarta batteria insieme al tedesco Bachsleitner, l’austriaco Kappacher e lo svizzero Regez. 12.07 Niente da fare per Lohner che paga l’errore ad inizio batteria. Passano Duplessis e Tchiknavorian! 12.06 Inchioda Lohner, i due francesi hanno strada libera verso i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: iniziano gli ottavi maschili, Deromedis in cerca di riscatto!

