LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | Deromedis e Zuech ai quarti Galli cerca la semifinale femminile

Segui in tempo reale le gare di Skicross a Innichen 2025. I principali atleti, come Deromedis e Zuech, si sono qualificati per i quarti, mentre Galli cerca di raggiungere la semifinale femminile. Rimani aggiornato su tutte le tappe della competizione e sui risultati più recenti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Vantaggio enorme di Maier che conferma l’ottima qualifica di ieri terminando prima la sua batteria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Vantaggio enorme di Maier che conferma l'ottima qualifica di ieri terminando prima la sua batteria. Ottima prova per Lack che riesce a vincere il duello con Ofner. 12.38 Ultimo quarto di finale con le tedesche Maier e Klapprott, insieme all'austriaca Ofner e la svizzera Lack. 12.37 Ecco il verdetto! Insieme a Smith, passa la connazionale Zippert, niente da fare per Grillet. 12.35 Vince Smith, con Zippert e Grillet che cadono dopo uno scontro. Aspettiamo il verdetto dei giudici, con la francese che da rialzata è riuscita ad arrivare prima al traguardo.

