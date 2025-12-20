LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | Barger vince nel femminile Zuech in gara per la finalina maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 DOMINIO DI HOWDEN!! Il canadese da 1.55 secondi a Fiva che termina secondo, che giornata per lui! Intanto, è Baur a terminare terzo, con Schmidt che per un errore ad inizio gara, dopo una buona partenza, è andato largo e non è riuscito a terminare la gara. 13.27 Si parte! Howden inizia davanti a tutti, seguito dal compagno di squadra. 13.26 Ora tocca alla finalissima, con Howden che è il grande favorito per la vittoria. Insieme al canadese c’è il connazionale Schmidt, e i due svizzeri Baur e Fiva. 13.24 Fuori Fischer che va larghissimo! Vince Wilmsmann che quindi chiude quinto la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

