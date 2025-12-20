LIVE Skicross Innichen 2025 in DIRETTA | Barger vince nel femminile Zuech in gara per la finalina maschile!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 DOMINIO DI HOWDEN!! Il canadese da 1.55 secondi a Fiva che termina secondo, che giornata per lui! Intanto, è Baur a terminare terzo, con Schmidt che per un errore ad inizio gara, dopo una buona partenza, è andato largo e non è riuscito a terminare la gara. 13.27 Si parte! Howden inizia davanti a tutti, seguito dal compagno di squadra. 13.26 Ora tocca alla finalissima, con Howden che è il grande favorito per la vittoria. Insieme al canadese c’è il connazionale Schmidt, e i due svizzeri Baur e Fiva. 13.24 Fuori Fischer che va larghissimo! Vince Wilmsmann che quindi chiude quinto la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis e Zuech ai quarti, Galli cerca la semifinale femminile
Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Zuech cerca la finale, infortunio per Deromedis
LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: Deromedis deve riscattare le difficili qualificazioni; A che ora gli sport invernali oggi: orari sabato 20 dicembre, calendario gare, tv, streaming; Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido; Skicross, Sandra Naeslund mattatrice in Coppa del Mondo: tris ad Arosa e allungo. Jole Galli eliminata.
LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra Deromedis e Howden - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di ... oasport.it
Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido - La Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si appresta a ... oasport.it
Skicross in Innichen - Gantenbein auf dem Podest – Fiva im Pech - jährigen Schweizerin nun erstmals zu Platz 2 – zum Sieg aber (noch) nicht. srf.ch
Nur noch wenige Tage bis zum SkiCross Weltcup in Innichen! Die Prinoth Pistenfahrzeuge sind Tag und Nacht im Einsatz, um die Strecke bestens für spannende Rennen vorzubereiten. Mancano solo pochi giorni alla Coppa del Mondo di SkiCro - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.