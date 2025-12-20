LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | Paris sfida Odermatt sulla mitica Saslong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. La Saslong di Val Gardena è pronta a mandare in scena il terzo atto di un fine settimana che ha già lasciato il segno nella Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sabato 20 dicembre 2025 va in programma la seconda discesa libera, a due giorni dalla prima e all’indomani di un SuperG sorprendente, confermando ancora una volta come la pista altoatesina sia uno dei teatri più imprevedibili e affascinanti del Circo Bianco. 🔗 Leggi su Oasport.it

