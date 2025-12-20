LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | si avvicina la partenza Vonn scatterà diversi numeri prima di Goggia

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.00 I pettorali di partenza: 1 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 4 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head 5 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol 6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle 7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle 8 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head 9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 12 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol 17 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head 18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 19 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic 20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic 21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic 22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli 23 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic 24 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle 25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 26 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar 27 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle 28 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic 29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 30 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head 31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic 33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head 34 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol 35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head 36 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head 37 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic 38 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol 39 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic 40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic 41 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head 42 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar 43 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol 44 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 45 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic 46 25210 MORENO Cande 2000 AND Head 47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head 48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic 49 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon 50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

