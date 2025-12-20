LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | sarà Goggia contro Vonn? La startlist

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera femminile in programma a Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 50 atlete da 15 Paesi. Saranno otto le azzurre al via della gara odierna: Laura Pirovano partirà col 12, Sofia Goggia col 14, Nicol Delago col 19, Elena Curtoni col 25, Roberta Melesi col 26, Nadia Delago col 28, Sara Thaler col 38 e Sara Allemand col 43. 🔗 Leggi su Oasport.it

