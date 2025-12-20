LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | altra beffa per Pirovano Errore per Goggia | stava dominando

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.40 Senza il grave errore, Sofia Goggia avrebbe vinto, probabilmente anche con un distacco importante. L’importante è che non sia caduta, ma questa sua sciata sempre al limite (ed anche oltre.) non lascia tranquilli. E le piste più tecniche devono ancora arrivare. 11.39 La classifica dopo le prime 30: 1 Cornelia Hütter (Austria) – 1:41.54 2 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) – 1:41.80 +0.26 3 Lindsey Vonn (Stati Uniti) – 1:41.89 +0.35 4 Ilka Štuhec (Slovenia) – 1:41. 🔗 Leggi su Oasport.it

