LIVE Perugia-Volei Renata Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | gli umbri a caccia della terza finale

Segui in tempo reale la partita tra Perugia e Vôlei Renata, valida per il Mondiale per club di volley 2025. Le squadre si affrontano con l’obiettivo di raggiungere la loro terza finale consecutiva. Qui puoi aggiornarti costantemente sull’andamento del match e sulle formazioni, per seguire ogni momento di questa competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Out Mauricio 22.29: Formazioni confermate 22.28: Il roster del Vôlei Renata è quasi interamente brasiliano, con una sola eccezione che riporta alla memoria ricordi dolorosi per il volley italiano. In regia c’è Bruno Rezende, per tutti Bruninho, figlio del leggendario Bernardinho e protagonista di una lunga e vincente carriera anche in Serie A, soprattutto con Modena. Alle sue spalle agisce Cristiano Torelli, cambio affidabile e al secondo anno nel club di Campinas. Nel ruolo di opposto spicca Newton Fernandes, arrivato in estate dal Blumenau, mentre dalla panchina può entrare Bruno Lima, unico straniero del roster e nome che evoca immediatamente i quarti di finale olimpici di Tokyo 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it

