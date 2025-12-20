LIVE Perugia-Volei Renata 1-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | gli umbri dominano il primo set 25-15

Perugia ha conquistato il primo set contro Volei Renata nel Mondiale per club di volley 2025, con un punteggio di 25-15. Gli umbri hanno preso il comando fin dall'inizio, mantenendo un ritmo solido e consolidando il vantaggio con un break significativo. La partita prosegue con attenzione e senza enfasi, offrendo uno sguardo chiaro sull'andamento del match. Live aggiornamenti per seguire l'evento in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Diagonale di Plotnyskyi da zona 4 25-15 Il mano out di Loser in primo tempo regala a Perugia un promo set devastante per gli umbri che, dal 10 pari, hanno piazzato un break di 15-5 mettendo in costante difficoltà i brasiliani 24-15 Errore al servizio Perugia 24-14 Parallela di Ben Tara da zona 2 23-14 Errore al servizio Renata 22-14 Diagonale di Newton da seconda linea 22-13 Diagonale di ben Tara da zona 2 21-13 Out la pipe di Adriano 20-13 Muroooooooooooooooooo Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-13 Spettacolooooooooo! Diagonale di Ben Tara da seconda linea, tutto velocissimo e potentissimo 18-13 Mano out di Judson col primo tempo dietro 18-12 Errore al servizio Renata 17-12 Errore al servizio Perugia 17-11 Muroooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè 16-11 Mano out Plotnytskyi da zona 4 15-11 Errore al servizio Renata 14-11 Primo tempo Mateus 14-10 Murooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12-10 Semeniuuk! grande difesa di Plotnytskyi e il polacco trova il mano out da zona 4 11-10 Diagonale di Semeniuk da zona 4 10-10 Mano out Ben Tara da zona 2 9-10 Parallela di Mauricio da zona 4 9-9 Errore al servizio Renata 8-9 Muro Mateus 8-8 Primo tempo Loser 7-8 Out Ben Tara da zona 2 7-7 Palla che arriva da dietro e Plotnytskyi trova il mano out da zona 4 con un 180 gradi 6-7 Primo tempo Loser 5-7 La pipe di Adriano 5-6 Mano out Adriano da zona 4 5-5 Diagonale stretta di Plotnytskyi da zona 4 4-5 Muro di Bruno 4-4 Primo tempo dietro Judson 4-3 Errore al servizio Renata 3-3 Mano out Adriano da zona 4 3-2 Errore al servizio Renata 2-2 Parallela di Newton da zona 2 2-1 Out Mauricio da zona 4 1-1 Diagonale di Newton da seconda linea 1-0 Out Mauricio 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Volei Renata 1-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri dominano il primo set, 25-15 Leggi anche: LIVE Perugia-Volei Renata, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri a caccia della terza finale Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri dominano il secondo set, 25-16 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Perugia-Volei Renata, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: semifinale di fuoco in tarda serata; Dove vedere in tv Perugia-Volei Renata, Mondiale per club volley 2025: orario semifinale, programma, streaming; Quando Perugia-Vôlei Renata oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario semifinale, programma, streaming; Su che canale vedere in tv Zawiercie-Osaka e Perugia-Volei Renata, Mondiale per club 2025: orari semifinali e streaming. LIVE Perugia-Volei Renata 0-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: umbri avanti nel primo set, 13-10 - 11 Muroooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè 16- oasport.it Quando Perugia-Vôlei Renata oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario semifinale, programma, streaming - La semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 mette di fronte Sir Sicoma Monini Perugia e Vôlei Renata in una sfida che va ben oltre il semplice ... oasport.it

