LIVE Milano-Chieri 2-0 A1 volley femminile in DIRETTA | 25-15 dominio delle milanesi nel secondo set
Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Milano e Chieri, terminata con il punteggio di 2-0 a favore delle milanesi. Nel secondo set, Milano ha mostrato un chiaro dominio, vincendolo con il punteggio di 25-15. Per aggiornamenti costanti sulla partita Cuneo-Conegliano, clicca sul link dedicato.
9-7 Nemeth pizzica le mani del muro da posto 2. 9-6 Pallonetto di Lanier da posto 4. 8-6 Parallela vincente di Nemeth 8-5 Attacco di seconda intenzione di Bosio 7-5 Attacco vincente di Nemeth, unica a passare tra le fila di Chieri. 7-4 Primo tempo di Kurtagic 6-4 Errore al servizio Milano 6-3 Piva insacca il pallone tra muro e rete. 5-3 Pipe di Nemeth 5-2 Pallonetto di Piva da posto 4. 4-2 Diagonale vincente di Nemeth da posto 2 4-1 Piva passa da posto 4. Tanti punti dalle due schiacciatrici di Milano.
Scontro d’alta classifica per la Numia Milano: all’Allianz Cloud arriva Chieri; LIVE Milano-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro diretto per il quarto posto; Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 in Diretta Streaming | IT; Serie A1 Tigotà – Sabato si parte con Chieri-Firenze, posticipo d’eccezione tra Bergamo e Milano.
