LIVE Milano-Chieri 1-0 A1 volley femminile in DIRETTA | 25-17 le padrone di casa dominano il primo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Milano e Chieri, con le padrone di casa che si sono aggiudicate il primo set con un punteggio di 25-17. La partita è valida per la Serie A femminile e viene trasmessa in diretta. Per aggiornamenti continui e dettagli sulla gara, clicca sul link e resta informato. La diretta live di Cuneo-Conegliano di volley femminile inizia alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.30 Ottima partenza della Numia Vero Volley Milano, che ha iniziato con grande attenzione in difesa ed a muro rendendo sempre complicata la vita a Chieri. Dalla linea dei 9 metri le padrone di casa stanno mettendo nel mirino la ricezione di Kunzler. 25-17 Diagonale di Egonu da posto 2. Milano domina il primo set. 24-17 Anna Gray si assume la responsabilità del tocco a muro sulla diagonale di Lanier. 23-18 Errore in attacco di Lanier 23-17 Parallela di Nemeth da posto 4. 23-16 Diagonale di Egonu dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 25-17, le padrone di casa dominano il primo set Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa vincono il primo set 25-23! Leggi anche: LIVE Milano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa reagiscono e vincono 25-21 il primo set! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 in Diretta Streaming | IT; Scontro d’alta classifica per la Numia Milano: all’Allianz Cloud arriva Chieri; LIVE Milano-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro diretto per il quarto posto; Serie A1 Tigotà – Super sfida tra Milano e Chieri, derby del Ticino con Busto Arsizio e Novara. LIVE Milano-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro diretto per il quarto posto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO- oasport.it

Dove vedere in tv Milano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Chieri, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Milano non si ferma: terza vittoria in tre gare, battuta Chieri 3-1 - Vittoria convincente e da tre punti nell’impegno infrasettimanale per Numia Vero Volley Milano che batte 3- gazzetta.it

’ Reale Mutua Fenera Chieri '76 Serie A1 Tigotà | 2a giornata ritorno Ore 20.00 Allianz Cloud, Milano Diretta DAZN | VBTV Match sponsor CONTECO Check #TrueLove - facebook.com facebook

’ Reale Mutua Fenera Chieri '76 Serie A1 Tigotà | 2a giornata ritorno Ore 20.00 Allianz Cloud, Milano Diretta @DAZN_IT | VBTV Match sponsor CONTECO Check #TrueLove x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.