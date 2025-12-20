LIVE Milano-Chieri 0-0 A1 volley femminile in DIRETTA | inizia il big match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.30 11-6 Fuori l’attacco da posto 4 di Kuzler 10-6 Errore al servizio Chieri 9-6 Aceeeeeeeeeeeee Cekulaeeeeev!! Palla alpina per la centrale di Chieri 9-5 Mani out di Kuzler sulle mani di Bosio. Chieri passa al quinto tentativo dopo l’ottima difesa di Milano 9-4 Diagonale stretta di Piva da posto 4. 8-4 Attacco vincente di Nemeth 8-3 Mani out di Egonu da posto 2. 7-3 Mani fuori di Nervini da posto 4. La stella azzurra sta provando a prendersi la squadra sulle spalle in quest’avvio di match 7-2 Mani out di Lanier da posto 4 6-2 Primo tempo di Danesi 5-2 Pallonetto vincente di Nervini da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Reale Mutua Fenera Chieri '76 Serie A1 Tigotà | 2a giornata ritorno Ore 20.00 Allianz Cloud, Milano
