CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Honda Cuneo Granda Volley e Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Le ragazze di Daniele Santarelli, allenatore della squadra ospite, cercherà la vittoria per cancellare il prima possibile la delusione avuta in Brasile per la sconfitta nella finale del Mondiale per club di pallavolo contro le connazionali della Savino del Bene Scandicci, che ha vinto 3-1. Nonostante la recentissima sconfitta nella competizione intercontinentale, Conegliano affronta Cuneo da grande favorita del match visto il demonio che la squadra di Isabelle Haak sta dimostrando nel corso di questa stagione, sia in Italia che in Europa con la Champions League che loro disputano da campionesse in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cuneo-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: la capolista cerca il riscatto dopo il Mondiale

