LIVE Cuneo-Conegliano 0-2 A1 volley femminile in DIRETTA | rimonta nel set per le campionesse d’Italia 12-13

La partita tra Cuneo e Conegliano si sta svolgendo in diretta, con le campionesse d’Italia che hanno ottenuto un vantaggio di 2-0. Nel secondo set, le padrone di casa hanno cercato di recuperare, portandosi sul 12-13. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, clicca qui per la diretta di Milano-Chieri di volley femminile dalle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 14-15 Ancora Pucelj che chiude un'ottima diagonale. 13-15 Haak riesce a fare punto anche con una palla attaccata a rete e molto bassa. Mani out trovato dalla svedese. 13-14 Proprio la statunitense sbaglia al servizio. 13-13 Pritchard passa il muro di Chirichella. Time-out per Cuneo. 12-13 Altro ace per Daalderop, questa volta con l'aiuto del nastro. 12-12 HAAK!! Che diagonale della svedese!! 12-11 Ace di Daalderop! 12-10 Mani fuori di Daalderop, con Chirichella che per poco non viene investita dal pallone.

